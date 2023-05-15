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15 мая, 15:48

Александрова и Потапова проиграли японкам Аояме и Шибахаре во втором круге парного разряда турнира в Риме

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Анастасия Потапова.
Фото Reuters

Россиянки Екатерина Александрова и Анастасия Потапова проиграли Сюко Аояме и Ене Шибахаре из Японии во втором круге парного разряда турнира WTA в Риме - 3:6, 3:6.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 572 618 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Второй круг

Сюко Аояма/Ена Шибахара (Япония, 6) — Екатерина Александрова/Анастасия Потапова (Россия) — 6:3, 6:3

Теннис
Анастасия Потапова
Екатерина Александрова
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