Александрова и Потапова проиграли японкам Аояме и Шибахаре во втором круге парного разряда турнира в Риме
Россиянки Екатерина Александрова и Анастасия Потапова проиграли Сюко Аояме и Ене Шибахаре из Японии во втором круге парного разряда турнира WTA в Риме - 3:6, 3:6.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 572 618 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Второй круг
Сюко Аояма/Ена Шибахара (Япония, 6) — Екатерина Александрова/Анастасия Потапова (Россия) — 6:3, 6:3
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