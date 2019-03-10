Впервые с 1998 года в топ-20 рейтинге WTA не будет россиянок

Россиянка Анастасия Павлюченкова завершила свои выступления на турнира WTA в Индиан-Уэллсе, проиграв американке Кристине Макхэйл (4:6, 6:3, 4:6), потеряла шанс войти в топ-20 рейтинга WTA по итогам соревнований.

Другая россиянка Дарья Касаткина не смогла защитить прошлогодний финал и опустится минимум на 21-ю строчку, у России после Индиан-Уэллса впервые с 1998 года ни одна спортсменка не вошла в список 20 лучших теннисисток по рейтингу WTA.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит в США с 4 по 17 марта.

Павлюченкова не смогла выйти в третий круг турнира в Индиан-Уллсе