Федерация тенниса России не стала вручать приз лучшей теннисистке страны

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, почему не было награды лучшей теннисистке страны.

— Мы считаем, что успешный результат — это победа в таких турнирах, как Кубок Дэвиса, Кубок Федерации, турниры «Мастерс» и «Большого шлема», — цитирует Тарпищева РИА Новости. — У девочек пока таких результатов нет, поэтому мы и не вручаем приз лучшей теннисистке на этот раз.

Лучшим теннисистом России стал Даниил Медведев, который занимает пятое место в рейтинге ATP.