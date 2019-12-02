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Федерация тенниса России не стала вручать приз лучшей теннисистке страны

2 декабря 2019, 23:30
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, почему не было награды лучшей теннисистке страны.

— Мы считаем, что успешный результат — это победа в таких турнирах, как Кубок Дэвиса, Кубок Федерации, турниры «Мастерс» и «Большого шлема», — цитирует Тарпищева РИА Новости. — У девочек пока таких результатов нет, поэтому мы и не вручаем приз лучшей теннисистке на этот раз.

Лучшим теннисистом России стал Даниил Медведев, который занимает пятое место в рейтинге ATP.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191202/1561871602.html

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