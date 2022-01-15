Ник Кирьос: «Если Новак не сыграет, это будет большой потерей для Australian Open, турнир и так уже омрачен»

Австралийский теннисист Ник Кирьос поддержал Новака Джоковича в ситуации с аннулированием его австралийской визы.

«Если Новак не сыграет, это будет большой потерей для Australian Open. Турнир этого года уже омрачен. Люди всегда будут ассоциировать его с этой эпопеей с Новаком. Это полнейший бардак. Теперь они просто пытаются найти что-то... Дело уже даже не в прививках. Это позор.

Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук сказал, что он представляет угрозу для наших границ. Вообще-то, нет. Как будто он сейчас оружие массового поражения. Он здесь, чтобы играть в теннис, он никому ничего не делает.

Представьте, как будут измотаны Новак и его семья. Либо скажите ему уехать, либо дайте играть. Как только закончится Australian Open, он все равно уедет. Это психологическая пытка.

Я хочу, чтобы Новак, *****, выиграл этот турнир. Это было бы, *****, круто. Я хочу пройтись по ******* Мельбурн-парку в ****** майке Idemo и с маской Новака на лице. Если бы жителей Мельбурна так не ******* с правилами, это не превратилось бы в такую большую проблему.

Я понимаю, что у людей есть свое мнение, но меня бесит, что такие люди, как Циципас, Надаль и другие, относятся к нему просто как к Новаку Джоковичу, а не как к человеку.

Представьте, как он себя чувствует, наверное, ему нужна хоть какая-то поддержка от других игроков. И он получает ее от меня, что за *****?

Люди думают, что он здесь из эгоистических побуждений. Он играет в теннис на высочайшем уровне перед миллионами болельщиков. Он пытается устроить шоу для вас. Поддержите его. Если бы Надаль оказался в такой ситуации, он бы обратился к другим спортсменам с просьбой помочь.

Новак лично обратился ко мне в инстаграме, чтобы поблагодарить, что я вступился за него. Он сказал, что не ожидал, что я дам отпор прессе и встану на его сторону.

Ему по-человечески нужна поддержка от других игроков. Циципас, я понимаю, что у тебя свои взгляды на вакцинацию. Маррей — мы всегда можем рассчитывать, что он скажет правильные вещи. Надаль — ладно. Но где поддержка этому парню?

Когда люди меня спрашивают, мне неловко. Будто в этот момент я не горжусь, что я австралиец. И это так. Новак закупил аппараты для ковидных больниц. Я не говорю, что он святой... Но мне неловко", — заявил Кириос в подкасте No Boundaries.

При въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Australian Open 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована.

10 января суд Мельбурна признал, что сербскому теннисисту незаконно аннулировали визу в страну, а 14 января министр по иммиграции Австралии заявил о повторном ее аннулировании.