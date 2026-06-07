Зверев: «Мы с командой столько пережили. Были лузерами, а теперь чемпионы «Шлема»

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над итальянцем Флавио Коболли (6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1) в финале «Ролан Гаррос».

Зверев поздравил соперника, назвав его игру потрясающей.

«Невероятные две недели, ты впервые дошел до финала «Большого шлема» и показал такой теннис — это потрясающе. Мало кому такое удается. Я искренне надеюсь, что скоро ты поднимешь такой трофей», — сказал Зверев во время церемонии награждения.

Также немец отметил работу директора турнира Амели Моресмо, болкидс, судей и Федерации тенниса Франции. Зверев поблагодарил зрителей и рассказал о работе своей команды.

«Для меня это особенный корт. Я переживал тут лучшие моменты и пережил тут худший момент. Четыре года назад я лежал вот в тому углу с порванными связками и двумя трещинами в кости. Два года назад я проиграл тут финал. И вот теперь — хэппи-энд.

Спасибо моей команде. Забавно, но, наверное, у меня самая долго работающая вместе команда в туре. Мой отец тренирует меня уже 29 лет — от него никак не избавиться. Брат со мной 29 лет, и от него не избавиться. Мой тренер по физподготовке работает со мной с 2014-го, когда мне было 16 лет», — сказал Зверев.

Также третья ракетка мира обратился к фанатам.

«Мы столько всего пережили — травмы, разбитое сердце, поражения, иногда мы были лузерами. Но в итоге мы чемпионы «Большого шлема». И это самое важное», — сказал теннисист.

29-летний Зверев впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема». Ранее он выходил в финал US Open-2020, Australian Open-2025 и «Ролан Гаррос» — 2024.