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7 июня, 21:30

Ольховский: «Зверев доказал, что люди с диабетом тоже могут побеждать на таком уровне, просто нужно иметь мечту»

Дарик Агаларов

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» Андрей Ольховский поделился с «СЭ» мнением о победе Александра Зверева на турнире «Ролан Гаррос».

В воскресенье, 7 июня Зверев победил итальянца Флавио Коболли (6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1) в финале турнира.

«Очень долгожданная победа. Очень рад за Александра, а еще больше за его родителей, которые все вложили для его карьеры. Матч был очень непростой. По пятому сету были вопросы. Складывалось ощущение, что у Александра судороги. Мне кажется, что он попросил соль. По итогу Саша не отпустил победу, и это заслуженно. Он доказал, что люди с диабетом тоже могут побеждать на таком уровне, просто нужно иметь мечту и стремиться к ней. Это очень многое значит», — сказал Ольховский «СЭ».

29-летний Зверев впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема».

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