Познер ответил на вопрос о важности победы Андреевой на «Ролан Гаррос» для российского тенниса

Известный телеведущий и журналист Владимир Познер в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о значимости победы Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос».

В финале восьмая ракетка мира в двух сетах обыграла польку Майю Хвалиньскую (6:3, 6:2).

«Очень трудно ответить на вопрос о значимости победы Андреевой для российского тенниса. Обычно победы соотечественника побуждают большой интерес к самому виду спорта. Мы это видели много раз. Не знаю, насколько это будет в отношении Мирры, вызовет ли ее победа всплеск интереса к теннису в России», — сказал Познер «СЭ».

19-летняя Андреева впервые в карьере играла в финале турнира «Большого шлема» и стала первой россиянкой с 2014 года, которой удалось завоевать титул. Мирра выиграла шестой турнир в одиночном разряде в карьере и третий в сезоне-2026.