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8 июня, 07:07

Серена Уильямс перед стартом турнира в Лондоне: «Мне нечего терять, и здесь я могу только приобрести»

Павел Лопатко

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс прокомментировала возвращение в профессиональный тур.

44-летняя американка выйдет на корт в Лондоне на турнире WTA 500 через 196 недель после своего последнего выступления на профессиональном уровне на Открытом чемпионате США 2022 года.

Уильямс получила уайлд-кард в женский парный разряд, чтобы сыграть вместе с 19-летней канадкой Викторией Мбоко.

«Мне не нужно побеждать. Я выиграла больше, чем большинство людей за всю свою жизнь, так что это не так важно для меня. И важно, чтобы я продолжала напоминать себе об этом, потому что мне нечего доказывать. Мне нечего терять, и здесь я могу только приобрести.

В этом путешествии я совсем не давлю на себя. Для меня сейчас это связано со многими моментами. Это прежде всего возможность моим детям увидеть, как я играю. Олимпия немного постарше, Адира еще очень маленькая. Быть спортсменом — это лучшее, чем можно быть на самой высокой ступени, и иметь возможность все еще делать это, возможно, в последний раз — это здорово и захватывающе», — цитирует Уильямс PA.

Турнир в Лондоне пройдет с 8 по 14 июня.

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Серена Уильямс
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