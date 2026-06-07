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Сегодня, 21:47

Селиваненко: «Зверев использовал свой шанс, когда многие списали его со счетов»

Константин Белов
Корреспондент

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко поделился с «СЭ» мнением о победе Александра Зверева на «Ролан Гаррос».

В воскресенье, 7 июня Зверев победил итальянца Флавио Коболли (6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1) в финале турнира.

«Саша использовал свой шанс выиграть турнир «Большого шлема» в тот год, когда уже многие списали его со счетов как претендента на титул. Сегодня в финале Саша в тяжелом и нервном поединке сумел перебороть и себя, и соперника. По его насквозь просоленной майке было видно, как тяжело далась ему это победа», — сказал Селиваненко «СЭ».

29-летний Зверев впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема».

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Теннис
Ролан Гаррос
Александр Зверев (теннис)
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