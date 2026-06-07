Коболли: «Зверев больше всех заслуживал победы на турнире «Большого шлема»

Итальянец Флавио Коболли обратился к немцу Александру Звереву (1:6, 6:4, 4:6, 7:6 (7:5), 1:6) после поражения в финале «Ролан Гаррос».

«Непросто что-то говорить. Если бы меня спросили, кто больше всех заслуживает этот титул, я бы назвал тебя, Алекс. Для меня было честью разделить с тобой корт. Теперь ты достиг своей мечты, так что в следующий раз дай мне победить», — сказал Коболли во время церемонии награждения.

29-летний Зверев впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема». Ранее он выходил в финал US Open-2020, Australian Open-2025 и «Ролан Гаррос» — 2024.