Мирра Андреева с мамой посетила мужской финал «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева посетила финал Открытого чемпионата Франции в мужском одиночном разряде. За титул играют немец Александр Зверев и итальянец Флавио Коболли.

Андреева присутствует на матче с мамой Раисой.

Мирра Андреева с мамой Раисой. Фото Скриншот трансляции

6 июня 19-летняя россиянка стала победительницей «Ролан Гаррос», обыграв в финале польку Майю Хвалиньску (6:3, 6:2).

Мирра стала четвертой россиянкой, завоевавшей титул на «Ролан Гаррос». Шарапова выигрывала турнир «Большого шлема» в Париже в 2012 и 2014 годах, Кузнецова — в 2009-м, а Анастасия Мыскина — в 2004-м. Теперь на счету Андреевой шесть титулов на уровне WTA.