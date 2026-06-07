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7 июня, 18:15

Мирра Андреева с мамой посетила мужской финал «Ролан Гаррос»

Руслан Минаев
Мирра Андреева.
Фото Reuters
Мирра Андреева с мамой Раисой.
Фото Скриншот трансляции
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Российская теннисистка Мирра Андреева посетила финал Открытого чемпионата Франции в мужском одиночном разряде. За титул играют немец Александр Зверев и итальянец Флавио Коболли.

Андреева присутствует на матче с мамой Раисой.

Мирра Андреева с мамой Раисой.
Фото Скриншот трансляции

6 июня 19-летняя россиянка стала победительницей «Ролан Гаррос», обыграв в финале польку Майю Хвалиньску (6:3, 6:2).

Мирра стала четвертой россиянкой, завоевавшей титул на «Ролан Гаррос». Шарапова выигрывала турнир «Большого шлема» в Париже в 2012 и 2014 годах, Кузнецова — в 2009-м, а Анастасия Мыскина — в 2004-м. Теперь на счету Андреевой шесть титулов на уровне WTA.

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Ролан Гаррос
Мирра Андреева
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