Андреева объяснила поздравление Шараповой после победы на «Ролан Гаррос»

Россиянка Мирра Андреева объяснила, как она поняла поздравление Марии Шараповой с победой на «Ролан Гаррос».

6 июня Андреева победила в финале польку Майю Хвалиньску со счетом 6:3, 6:2. После игры Шарапова написала: «Празднование говорит само за себя: восторженная, но не удовлетворенная. Признак чемпиона».

«Я бы сказала, что это, конечно, значит, что неудовлетворен в том плане, что хочется еще. Не то, чтобы выполнена цель всей жизни и можно расслабиться. После этого хочется выигрывать еще. Это то, что она имела ввиду», — сказала Андреева в интервью «Больше!».

Мирра стала четвертой россиянкой, завоевавшей титул на «Ролан Гаррос». Шарапова выигрывала турнир «Большого шлема» в Париже в 2012 и 2014 годах, Кузнецова — в 2009-м, а Анастасия Мыскина — в 2004-м. Теперь на счету Андреевой шесть титулов на уровне WTA.