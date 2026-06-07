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7 июня, 15:27

Роднина поздравила Андрееву с победой на «Ролан Гаррос»: «Мирру отмечают во всем мире»

Дарик Агаларов

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» поздравила российскую теннисистку Мирру Андрееву с победой на турнире «Ролан Гаррос».

«Поздравляю ее! Мирру отмечают во всем мире. Радостно, что это наша девушка. Приятно, что Мирра отметила и поблагодарила своего первого тренера. 12 лет не побеждали? Создать сплошной конвейер чемпионов невозможно. Разные поколения — разные спортсмены», — сказала Роднина «СЭ».

Мирра Андреева.Светлый, чистый, искренний и добрый человек. И уже большущая спортсменка. Рабинер — о победе Андреевой в Париже

19-летняя Андреева впервые в карьере играла в финале турнира «Большого шлема» и стала первой россиянкой с 2014 года, которой удалось завоевать титул. Мирра выиграла шестой турнир в одиночном разряде в карьере и третий в сезоне-2026.

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Ирина Роднина
Мирра Андреева
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