Зверев впервые выиграл турнир «Большого шлема»

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл итальянца Флавио Коболли, в финале «Ролан Гаррос» со счетом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

29-летний Зверев впервые выиграл турнир «Большого шлема», который стал для него 41-м за карьеру. Ранее он выходил в финал US Open-2020, Australian Open-2025 и «Ролан Гаррос» — 2024. На Открытом чемпионате Франции Зверев также по три раза выходил в четвертьфинал и полуфинал.

Зверев выиграл 25-й турнир ATP (43 финала) за карьеру и первый с апреля 2025 года.