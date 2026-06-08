Алькарас — Звереву: «Саша, поздравляю с титулом!»

Испанский теннисист Карлос Алькарас обратился к немцу Александру Звереву, который победил итальянца Флавио Коболли (6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1) в финале Открытого чемпионата Франции.

«Саша, поздравляю с титулом! Ты это заслужил», — написал Алькарас в соцсети.

29-летний Зверев выиграл турнир «Большого шлема» впервые в своей карьере. Алькарас побеждал на «Ролан Гаррос» в 2024 и 2025 годах. Также на его счету победы на Открытом чемпионате Австралии (2026), Уимблдоне (2023, 2024) и Открытом чемпионате США (2022, 2025).

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