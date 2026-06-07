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7 июня, 20:06

Коболли — Зверев: победитель «Ролан Гаррос» определится в пятом сете

Александр Зверев.
Фото Reuters

Победитель мужской сетки «Ролан Гаррос» — 2026 определится в решающем, пятом сете финала между итальянцем Флавио Коболли и немцем Александром Зверевым.

Зверев выиграл первый и третий сеты (6:1, 6:4), Коболли — второй и четвертый (6:4, 7:6 (7:5)).

Зверев вышел в финал «Ролан Гаррос» во второй раз в карьере, он еще ни разу не выигрывал турниры «Большого шлема». Коболли впервые за карьеру добрался до финала ТБШ.

Победителем женского одиночного турнира на «Ролан Гаррос» — 2026 стала россиянка Мирра Андреева.

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Ролан Гаррос
Александр Зверев (теннис)
Флавио Коболли
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