Алькарас — Коболли: «Флавио, поздравляю тебя с первым финалом на «Шлеме»

Испанский теннисист Карлос Алькарас обратился к итальянцу Флавио Коболли, который проиграл в финале Открытого чемпионата Франции немцу Александру Звереву.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

«Флавио, поздравляю тебя с первым финалом на «Шлеме»! Уверен, у тебя их будет еще много», — написал 23-летний Алькарас в соцсети.

Коболли занимает 14-е место в мировом рейтинге. Алькарас идет на втором месте.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max