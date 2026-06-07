Андреева — о Брэде Питте на финале «Ролан Гаррос»: «Пыталась об этом не думать, чтобы не нервничать»

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что старалась не думать о присутствии актера Брэда Питта на финале «Ролан Гаррос».

19-летняя спортсменка победила в финале «мейджора» в Париже польку Майю Хвалиньску со счетом 6:3, 6:2.

«Когда я разминалась в спортзале, его [Бреда Питта] показали на большом экране. Я сразу сказала: «Какой он красивый!». Красиво одет, харизма от него исходила. Но я не знала, что он сидел прямо напротив моего полотенца, куда я подходила между геймами. Я понимала, что он рядом, могла руку протянуть и коснуться его ноги. Потом пыталась об этом не думать, чтобы не нервничать», — сказала Андреева в интервью «Больше!».

Андреева впервые в карьере взяла титул турнира «Большого шлема». Кроме того, она стала первой российской теннисисткой с 2014 года, выигравшей ТБШ в одиночном разряде.