Мирра Андреева рассказала, что не встретилась с Брэдом Питтом после «Ролан Гаррос»

Россиянка Мирра Андреева рассказала, что ей не удалось встретиться с актером Брэдом Питтом после победы на «Ролан Гаррос».

В финале 19-летняя теннисистка победила польку Майю Хвалиньску (6:3, 6:2).

«У меня не было времени, как-то все было занято. И потом, мне кажется, он уже уехал с кортов. Но может в следующий раз как-нибудь я постараюсь его выловить, чтобы быстренько с ним сфотаться», — цитируют Андрееву «Вести».

Ранее Андреева призналась, что не смотрела на Питта во время матча, чтобы не нервничать.