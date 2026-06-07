Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open
Уведомления
Главная
Теннис
«Большой шлем»

7 июня, 19:21

Мирра Андреева рассказала, что не встретилась с Брэдом Питтом после «Ролан Гаррос»

Руслан Минаев

Россиянка Мирра Андреева рассказала, что ей не удалось встретиться с актером Брэдом Питтом после победы на «Ролан Гаррос».

В финале 19-летняя теннисистка победила польку Майю Хвалиньску (6:3, 6:2).

«У меня не было времени, как-то все было занято. И потом, мне кажется, он уже уехал с кортов. Но может в следующий раз как-нибудь я постараюсь его выловить, чтобы быстренько с ним сфотаться», — цитируют Андрееву «Вести».

Ранее Андреева призналась, что не смотрела на Питта во время матча, чтобы не нервничать.

Мирра Андреева и&nbsp;Кончита Мартинес.«Молодец, малышка, ты это заслужила». Как спортивный мир реагирует на триумф Мирры Андреевой

Андреева впервые в карьере взяла титул турнира «Большого шлема». Кроме того, она стала первой российской теннисисткой с 2014 года, выигравшей ТБШ в одиночном разряде.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Ролан Гаррос
Мирра Андреева
Читайте также
В Госдуме призвали «раз и навсегда» сделать 31 декабря выходным днем в России
Что произошло за ночь 9 июня. Главное
Зверев прервал интервью после вопроса об обвинениях в домашнем насилии
ФСБ предотвратила теракт в колонии в Ульяновской области в канун Курбан-байрама
Досмотры игроков с собаками, стрельба у базы англичан, желание ФБР сбивать беспилотники. Что творится с безопасностью на ЧМ-2026
Все города ЧМ-2026 по футболу: список из 16 городов, стадионы и матчи в США, Канаде и Мексике
Популярное видео
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2026: новости и обзоры, расписание и результаты, сетка турнира «Большого шлема»
«Ему с этим жить». Феминистки травят «абьюзера» Зверева даже после победы в Париже
Зверев — о том, сможет ли играть в туре еще десять лет: «Если буду чувствовать себя в форме, почему нет?»
Захарова — о победе Андреевой на «Ролан Гаррос»: «Герой наших сердец»
Андреева призналась Парижу в любви после титула на «Ролан Гаррос»
Джокович трогательно поздравил Зверева с победой на «Ролан Гаррос»: «Молодец, брат»
Слуцкий — о словах Мирры на русском языке после победы на «Ролан Гаррос»: «Меня тронуло до глубины души»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мирра Андреева с мамой посетила мужской финал «Ролан Гаррос»

Коболли — Зверев: победитель «Ролан Гаррос» определится в пятом сете
Новости
RSS RSS
Все новости