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7 июня, 22:00

Андреева в рейтинге WTA: какое место будет у Мирры после Ролан Гаррос

Андреева поднимется на шестую строчку рейтинга WTA
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу на «Ролан Гаррос» в субботу, 6 июня, и улучшила положение в мировом рейтинге WTA.

В понедельник, 8 июня, Андреева поднимется на шестое место в рейтинге (до «Ролан Гаррос» она была восьмой ракеткой мира). Также россиянка возглавит чемпионскую гонку WTA, сместив с первой строчки казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину.

На «Ролан Гаррос» Мирра победила Фиону Ферро, Марину Бассольс, Марию Боузкову, Жиль Тайхманн, Сорану Кырстю и Марту Костюк и Майю Хвалиньскую. 19-летняя Россиянка впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема».

Андреева стала четвертой представительницей России, которой удалось стать победительницей турнира «Большого шлема» в одиночнм разряде. До нее это делали Мария Шарапова (5 титулов), Светлана Кузнецова (2) и Анастасия Мыскина (1).

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Теннис
Мирра Андреева
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