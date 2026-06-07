Андреева в рейтинге WTA: какое место будет у Мирры после Ролан Гаррос

Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу на «Ролан Гаррос» в субботу, 6 июня, и улучшила положение в мировом рейтинге WTA.

В понедельник, 8 июня, Андреева поднимется на шестое место в рейтинге (до «Ролан Гаррос» она была восьмой ракеткой мира). Также россиянка возглавит чемпионскую гонку WTA, сместив с первой строчки казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину.

На «Ролан Гаррос» Мирра победила Фиону Ферро, Марину Бассольс, Марию Боузкову, Жиль Тайхманн, Сорану Кырстю и Марту Костюк и Майю Хвалиньскую. 19-летняя Россиянка впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема».

Андреева стала четвертой представительницей России, которой удалось стать победительницей турнира «Большого шлема» в одиночнм разряде. До нее это делали Мария Шарапова (5 титулов), Светлана Кузнецова (2) и Анастасия Мыскина (1).