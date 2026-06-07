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7 июня, 19:38

Блинкова победила Векич в финале квалификации турнира в Лондоне

Руслан Минаев

Россиянка Анна Блинкова вышла в основную сетку турнира категории WTA 500 в Лондоне.

В финале квалификации 103-я ракетка мира обыграла хорватку Донну Векич, занимающую 72-ю строчку рейтинга WTA, со счетом 6:2, 6:4. Матч длился 1 час 30 минут.

В финал квалификации пробилась представляющая Узбекистан Камилла Рахимова, которая обыграла грузинку Екатерину Горгодзе — 6:2, 6:3. Рахимова встретится с немкой Татьяной Марией.

Турнир Queen's Club Championships пройдет с 8 по 14 июня.

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Анна Блинкова
Донна Векич
Камилла Рахимова
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