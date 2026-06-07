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7 июня, 15:43

Роднина о смене гражданства Октябревой: «У нас свободная страна. Но какое-то осуждение будет»

Дарик Агаларов

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» прокомментировала смену спортивного гражданства российской теннисистки Алисы Октябревой на чешское.

«Что здесь такого? Видимо, из-за каких-то обстоятельств было принято такое решение. Я ее вообще не знаю. Если Мирру мы все знаем, то ее нет. У каждого своя позиция. У нас свободная страна. Право выбора дано. Но какое-то осуждение будет», — сказала Роднина «СЭ».

Ранее 17-летняя спортсменка заявила, что в скором времени получит паспорт Чехии.

6 июня Октябрева обыграла китаянку Сунь Синьжань в финале юниорского «Ролан Гаррос».

Алиса Октябрева.Есть первый российский титул на «Ролан Гаррос»! Октябрева выиграла юниорский турнир

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Ирина Роднина
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