Роднина о смене гражданства Октябревой: «У нас свободная страна. Но какое-то осуждение будет»

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» прокомментировала смену спортивного гражданства российской теннисистки Алисы Октябревой на чешское.

«Что здесь такого? Видимо, из-за каких-то обстоятельств было принято такое решение. Я ее вообще не знаю. Если Мирру мы все знаем, то ее нет. У каждого своя позиция. У нас свободная страна. Право выбора дано. Но какое-то осуждение будет», — сказала Роднина «СЭ».

Ранее 17-летняя спортсменка заявила, что в скором времени получит паспорт Чехии.

6 июня Октябрева обыграла китаянку Сунь Синьжань в финале юниорского «Ролан Гаррос».