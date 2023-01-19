Медведев: «Я мотивирован, чтобы попытаться провести свой лучший сезон»

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от текущего сезона.

«Я чувствую себя очень уверенно, я действительно мотивирован, чтобы попытаться провести лучший сезон. Все начинается здесь, в Австралии, как и каждый год. Так что с нетерпением жду моих следующих матчей», — приводит слова Медведева официальный сайт Australian Open.

Экс первая ракетка мира завершил сезон на седьмой строчке рейтинга ATP. На AO россиянин посеян под восьмым номером.

В третьем круге Медведев встретится с американцем Себастьяном Кордой.