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Сегодня, 08:12

Медведев: «Я мотивирован, чтобы попытаться провести свой лучший сезон»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от текущего сезона.

«Я чувствую себя очень уверенно, я действительно мотивирован, чтобы попытаться провести лучший сезон. Все начинается здесь, в Австралии, как и каждый год. Так что с нетерпением жду моих следующих матчей», — приводит слова Медведева официальный сайт Australian Open.

Экс первая ракетка мира завершил сезон на седьмой строчке рейтинга ATP. На AO россиянин посеян под восьмым номером.

В третьем круге Медведев встретится с американцем Себастьяном Кордой.

Australian Open
Даниил Медведев
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