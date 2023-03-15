«Ходить было больнее, чем бегать». Медведев обыграл Зверева в фантастическом матче, несмотря на повреждение голеностопа

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Индиан-Уэллс, продлив победную серию до 17 игр.

«Мастерс». Индиан-Уэллс (США). Четвертый круг

Даниил Медведев (Россия, 5) — Александр Зверев (Германия, 12) — 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5

Героической победой российского теннисиста Даниила Медведева завершился его матч четвертого круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе против Александра Зверева. По ходу этой встречи Медведев проиграл первый сет, предъявлял фирменные претензии судье по поводу качества кортов, отыграл гигантское количество брейк-пойнтов, а также травмировал голеностоп. Но ведь все равно выиграл — в 17-й раз подряд!

Александр Зверев. Фото AFP

Начало за Зверевым

Многие предвкушали битву Даниила и Александра, чей счет личных встреч был перед началом игры равным — 6:6. Медведев выиграл три титула подряд, однако подустал и жаловался на медленные корты. Зверев чередовал победы с поражениями, но постепенно набирал форму от турнира к турниру. Было очевидно, что он постарается оказать россиянину отчаянное сопротивление. И действительность даже превзошла ожидания, более трех часов мы наблюдали настоящее теннисное шоу. В котором поначалу главным героем выглядел именно теннисист из Германии.

Саша первым сделал брейк (при 2:1 в первом сете), но почти мгновенно отдал свою подачу. Тем не менее, в стартовой партии Зверев действовал более активно и агрессивно и в целом владел игровым преимуществом. В концовке первого сета Медведев отыграл тройной сетбол на своей подаче при 5:6. Игра не шла, но с волевыми качествами у россиянина был полный порядок. Однако на тай-брейке, даже поведя 4:3, он по-прежнему чувствовал себя неуютно, проиграв три розыгрыша подряд. На своей подаче еще один сетбол удалось отыграть, но с пятой попытки Саша все же забрал сет, своевременно выдвинувшись к сетке. Как вскоре выяснилось, столь напряженная первая партия была лишь прелюдией.

Даниил Медведев. Фото AFP

Медведев в гневе

Раздраженный Даниил сразу же взял, можно сказать, быка за рога. Он уже жаловался арбитру на вышке Мохаммеду Лайани на слишком медленное покрытие кортов в Индиан-Уэллс в предыдущей встрече с Ильей Ивашко, теперь же настало очередь выслушивать гневные тирады россиянина арбитру Рено Лихтенштейну.

«Играть на таком корте — это позор. Как можно называть этот ужасный корт хардом?! Я пойду в туалет, и мне наплевать на предупреждение — я буду медленным, как этот корт. Если нам разрешают играть на таком корте, я разрешаю себе делать все, что я хочу», заявил россиянин.

Уходя за пределы корта Медведев подтвердил серьезность своих высказываний тем, что несколько раз специально притормаживал на корте, делая шаги назад и словно застывая на месте. Зверев наблюдал за этим с удивленной улыбкой, обратив внимание Лихтенштайна. Но тот вмешиваться не решился. Медведев ушел, вернулся и сразу же начал «гореть» на своей подаче 0:40. Но спасся. Вообще за два первых гейма на своей подаче в партии он отыграл в общей сложности девять брейк-пойнтов, после чего вновь начал жаловаться Лихтенштейну на покрытие, а заодно и на ATP. «Это не хард!», — продолжал он. На робкое замечание арбитра, что это все же хард, пусть и медленный, он резко ответил: «Я знаю, о чем говорю. Я специалист, это не хард!».

Даниил Медведев. Фото AFP

Травма помогла взбодриться

Мистическим образом покрытие корта вскоре отомстило Даниилу за критику, при счете 2:3 и меньше на подаче Зверева россиянин не просто не сумел реализовать брейк-пойнт, а еще и подвернул ногу, неудачно упав. Зверев тут же подбежал помочь, но Медведев попросил его не трогать больную ногу. Даниилу довольно долго оказывали помощь, он морщился при определенных движениях, потом еще долго прихрамывал между розыгрышами, но в целом на качестве игры форс-мажор не сказался. Мало того, создалось впечатление, что травма помогла ему взбодриться, забыв о слишком медленном харде и испорченном по этой причине настроении. Вторую партию уже он забрал на тай-брейке, а в третьем сете выглядел лучше Зверева.

При счете 1:1 он сделал-таки брейк, затем его подтвердил. При 5:4 россиянин подавал на выход в четвертьфинал, имел матчбол, однако растранжирил его неудачным укороченным. И вскоре позволил Александру сравнять счет. Однако и соперник дал слабину, в следующем гейме на брейк-пойнте Медведева совершив двойную ошибку. Второй шанс подать на матч Даниил использовал куда более уверенно. Таким образом, преодолев последствия травмы и отыграв 15 брейк-пойнтов из 17, он вышел в четвертьфинал, где его уже поджидал Алехандро Давидович Фокина. Кстати, именно с победы над испанцем и началась в Роттердаме победная серия Медведева.

Даниил Медведев. Фото AFP

Вот только удастся ли восстановиться? «Я хотел быстро встать, но внезапно почувствовал сильную боль. Подумал, что повредил лодыжку и не смогу продолжить. Но мне затейпировали голеностоп, и я все же решился попробовать. Удивительно, бегать было гораздо проще, чем ходить. Поверьте, я не притворялся! Конечно, скоро боль вернется, так что сделаю снимок и посмотрю, смогу ли я продолжить турнир», — рассказал о своей травме Медведев в интервью на корте. Что ж, очень не хочется, чтобы победная серия россиянина прервалась без игры.