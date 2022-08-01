У Надаля «горят» 9% рейтинга, у Медведева — 67%. Россиянина ждут тяжелые четыре месяца

Чтобы удержаться на первой строчке, Даниилу надо много выигрывать.

Даниил Медведев возвращается в тур спустя шесть недель — в среду, 3 августа, он сыграет в Лос-Кабосе с 74-й ракеткой мира Кантеном Алисом или 17-летним обладателем wild card Родриго Пачеко Мендесом. Изначально предполагалось, что турнир в Мексике будет вкатывающим для первой ракетки мира после возвращения на хард, но даже тут ему придется играть на пределе возможностей. Чтобы гарантированно сохранить первую строчку рейтинга, Даниилу надо дойти до финала. А соперники будут серьезные — Феликс Оже-Альяссим, Кэмерон Норри (действующий победитель), Миомир Кецманович, Фабио Фоньини...

Александр Зверев. Фото Global Look Press

Зверев может возглавить рейтинг 15 августа

Если Даниил неудачно сыграет в Лос-Кабосе, то уже 15 августа (после турнира в Монреале) первой ракеткой мира может стать Александр Зверев. Немец снялся с турнира в Канаде, но Даниилу там надо защищать тысячу очков. Поэтому необходимо дойти как минимум до четвертьфинала (в случае финала в Мексики). Впрочем, даже если Зверев и опередит россиянина, то во главе рейтинга продержится он ненадолго. Его шансы сыграть на US Open-2022, после разрыва связок стопы в полуфинале «Ролан Гаррос», оцениваются очень низко. В частности, об этом пишет Reuters.

У Зверева до конца года надо защитить 61% рейтинга. Как много он успеет сыграть турниров — большой вопрос. Так что потери неминуемы. У Медведева и вовсе горит 67% его рейтинга — это рекорд тура. В августе Даниилу надо защитить 3360 очков.

«Конечно, я немного слежу за битвой за первое место в рейтинге ATP, — признался в интервью официальному сайту россиянин. — Знаю, что к концу года, если я не попытаюсь выиграть каждый оставшийся турнир, вероятно, первым станет Рафа [Надаль]. В то же время я могу сохранять этот статус как можно дольше, если хорошо сыграю на хардовых кортах турниров в Северной Америке».

Последние годы Медведев великолепно играет эти хардовые турниры, но не стоит забывать, что он окажется под колоссальным давлением: «Все вокруг будут говорить о том, что он — первая ракетка мира, у него будет первый номер « посева » , — говорил «Известиям» Андрей Чесноков, победитель семи турниров ATP, первый российский теннисист, вошедший в топ-10. — В каждом круге соперники станут биться против него с удвоенной энергией, мечтая обыграть первого номера рейтинга. Так что Даниилу придется очень непросто».

Рафаэль Надаль. Фото Global Look Press

Надаль — фаворит

Несколько недель назад Надаль уже возобновил тренировки. Напомним, что Рафа снялся с полуфинала Уимблдона из-за надрыва мышц живота. В августе у него могут сгореть 545 очков, но больше до конца года защищать ему нечего.

В последние два сезона из-за пандемии коронавируса и травм 36-летний испанец практически не играл во второй половине сезона. Так что у него действительно хорошие шансы вернуться на первое место.

Помешать может только суперигра Медведева (к которой он уже приучил своих болельщиков в США) и травмы, которые не щадят ветерана. Последний раз Надаль был первой ракеткой мира с мая 2017 по май 2018 года. После поражения от Доминика Тима в четвертьфинале «мастерса» в Мадриде испанец уступил трон Новаку Джоковичу.

Ноле, который удерживал первую строчку почти три сезона, до конца года надо защитить 2800 очков. Вроде бы он рассчитывает сыграть в США, несмотря на отсутствие прививки от коронавируса. У Карлоса Алькараса горит всего 1025 очков, у Стефаноса Циципаса —1230. Если у кого-то из них хорошо пойдут дела на североамериканских кортах, а Медведев и Надаль начнут проигрывать, то, возможно, мы увидим нового номера один.

Отметим, что 19-летний Алькарас стал одним из самых молодых игроков в мире, кому удалось пробиться в топ-4 рейтинга. В более раннем возрасте это удавалось сделать Матсу Виландеру, Надалю, Борису Беккеру, Бьорну Боргу и Андре Агассии. Хотя Карлос и проиграл два последних финала — в Гамбурге и в Умаге.

Рейтинг ATP от 1 августа:

1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 7625

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 6850

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 6165

4 (5). Карлос Алькарас (Испания) — 5035

5 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 5000

6 (7). Новак Джокович (Сербия) — 4770

7 (6). Каспер Рууд (Норвегия) — 4685

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3575

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3445

10 (10). Янник Синнер (Италия) — 3395...

24 (23). Карен Хачанов (Россия) — 1485...

36 (37). Аслан Карацев (Россия) — 1175