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27 февраля, 00:00

Медведев обошел Надаля! И ждет новую дуэль с Джоковичем

Сергей Подушкин
Обозреватель
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Даниил Медведев.
Фото Reuters
В субботу Даниил победил британца Энди Маррея (6:4, 6:4) в финале турнира в Дохе. Этот успех позволил российскому теннисисту подняться на седьмое место в рейтинге ATР, где он обошел легендарного испанца.

Даниил Медведев вновь заблистал на теннисных кортах. Россиянин во второй половине февраля так разошелся, что выиграл уже второй турнир подряд. После успеха в Роттердаме он продолжил победную поступь на ATP 250 в Дохе, переборов в финале титулованного Маррея.

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Но что еще важнее: Даниил очень быстро вернул уверенность в своих силах и закрепился в топ-10 мирового рейтинга. Триумф в Катаре помог ему подняться на седьмую строчку, обогнав самого Надаля. Да и возвращение в топ-5 в ближайшее время весьма вероятно.

Медведев не знает поражений уже в девяти матчах подряд. Хотя не все складывались просто. В Дохе он прошел в стартовом матче Лиама Броади, в четвертьфинале только в концовке третьего сета дожал Кристофера О'Коннелла, а в полуфинале второй раз в феврале оказался сильнее Феликса Оже-Альяссима. Финал против Маррея получился, несмотря на счет, сложным и нервным. Однако в концовках обеих партий россиянин идеально справлялся с нервами.

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«После титулов кажется, что победный настрой вернулся и ты способен выигрывать большие турниры. Все дело в уверенности, которая, впрочем, может исчезнуть после одного поражения. Но сейчас чувствую себя прекрасно и постараюсь сохранить это ощущение как можно дольше», — прокомментировал свой успех Медведев на пресс-конференции.

Отметим, что Даниил благодаря победе в Дохе поднялся на третье место в чемпионской гонке ATP, уступая только Новаку Джоковичу и Стефаносу Циципасу. С лидером мирового рейтинга из Сербии Даниил может встретиться уже на этой неделе на турнире ATP 500 в Дубае — по сетке они способны выйти друг на друга уже в полуфинале.

Теннис
Даниил Медведев
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
Энди Маррей
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