Джокович взял юбилейный Australian Open. Серб — снова первая ракетка мира

Молодежь все еще не придумала, как одолеть Новака на «Больших шлемах».

Australian Open. Мужчины. Финал

Новак Джокович (Сербия, 4) — Стефанос Циципас (Греция, 3) — 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5)

Новак Джокович взял юбилейный десятый «Шлем» и снова стал первой ракеткой мира. Год назад его не пустили в Австралию из-за отсутствия вакцинации от коранавируса, а в этом году организаторы пускали на Australian Open даже зараженных игроков. Выстраданный «мейджор», истерика после финала и заслуженный титул. Стефанос Циципас не смог навязать борьбу великому сербу, хотя очень этого хотел. Ноле сравнялся по количеству ТБШ с Рафаэлем Надалем — 22. Впереди только Серена Уильямс и Маргарет Корт, с 23 и 24 титулами соответственно.

Новак Джокович. Фото AFP

Игры разума

Джокович впервые в Мельбурне вышел на корт без тейпа (уже просто с пластырем) на травмированном бедре. Это не значит, что бедро у него больше не болит или не болело ранее, просто, когда Новак в своей лучшей форме, без травм и т. п., это больше давит на соперника. А по части давления на соперника — и в плане «физики», и в играх разума — Джокович мастер. Вспомните хотя бы брошенную сербом фразу о том, что он не помнит финал «Ролан Гарроса» с греком. Это все части большого пазла по дестабилизации противника.

Новак в бодром темпе и без каких-либо проблем взял первую партию. Потрясающая стабильность Джоковича на своей подаче, за исключением последнего гейма. Не оставил серб Циципасу и шанса на приеме, а на подаче — постоянная борьба. Греку срочно нужно было придумывать какое-то оружие против Джоковича. Второй сет уже был поупорнее, тревожнее, чем первый. У Стефаноса даже был сетбол, за который надо было цепляться всем, чем только можно, но тот его упустил, а такого в матче против Джоковича делать нельзя. Ноле взял партию на тай-брейке. Интрига финала почти угасла.

Публика подбадривала одновременно обоих теннисистов, но все-таки фанатов Новака было больше. Им просто не хотелось, чтобы этот финал складывался по типу игры в одни ворота, чтоб серб подольше поиграл. После полуфинала Australian Open Карена Хачанова спросили, как Циципасу обыграть Джоковича в финале. Тот сказал, что, возможно, ему стоит позвонить Дане Медведеву, так как только он обыгрывал Новака в финале «Большого шлема». Очевидно, звонка из Мельбурна в Монако не поступило.

Стефанос Циципас и Новак Джокович. Фото AFP

Инцидент с отцом Джоковича

В боксе Новака очень сильно переживала его мать. Отец пропустил как полуфинал, так и финал из-за инцидента с поддержкой русских на Australian Open. Срджан сфотографировался с болельщиками, которые держали флаг Российской Федерации и были в футболках с буквой Z, после четвертьфинала Джоковича против Андрея Рублева. Организаторы предъявили отцу Ноле претензию, мол, чемпионат Австралии не поле для политических высказываний, и попросили больше не высказываться на эту тему, но тот все опровергал и говорил, что приехал в Мельбурн только для поддержки сына, а не для провокаций.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко в эфире радиостанции ABC даже призвал Федерацию тенниса Австралии запретить Джоковичу-старшему появляться на трибунах чемпионата до конца турнира. В любом случае оставшиеся матчи Срджан решил смотреть из дома. «Я был на улице с болельщиками Новака, как делал это после всех матчей моего сына, чтобы отпраздновать его победы и сфотографироваться с ними», — сказал Срджан Джокович.

Стефанос Циципас. Фото Reuters

Истерика счастья

Третью партию грек начал с долгожданного брейка, но музыка играла недолго — Новак сделал обратный брейк. И все потихоньку свелось к тому, о чем сейчас мы уже знаем, — Джокович в десятый раз выиграл австралийский «мейджор».

Если рассмотреть игру Стефаноса в ретроспективе, то определенно можно заметить его прогресс во многих аспектах, но пока этого все еще не хватает, чтобы обыграть Новака Джоковича. Циципаса жалко, как и всех молодых ребят. Ну не придумали они пока универсального оружия против Ноле, но ничто не вечно под луной. Видимо, единственное оружие, которое поможет им одолеть его, — это время. Рано или поздно время Новака пройдет, но пока оно еще длится.

Никогда Джокович так не реагировал на победу — просто истерика от счастья, длящаяся несколько минут. Новак признался в послематчевом интервью, что это была самая большая победа в его жизни, и поднял над головой десятый Кубок Австралии.

«Спасибо моей семье и команде за то, что вместе со мной вынесли последние четыре-пять недель. Эта победа настолько же ваша, насколько и моя. Мой месседж молодым игрокам по всему миру: мечтайте по-большому. Не позволяйте никому забирать ваши мечты, не важно, откуда вы. Чем сложнее детство, тем сильнее ты становишься. Стефанос и я это доказали. Найдите человека, даже если он будет единственным в мире, кто будет поддерживать ваши мечты, и мечтайте о большем, потому что вы можете это сделать», — сказал Джокович.

Впереди другая интрига — кто же, он или Рафа Надаль, станет величайшим из великих и все-таки побьет рекорд «Большой тройки» по количеству ТБШ. Форма у Новака отменная, у Надаля пока не очень, но уже в мае нас ждет «Ролан Гаррос».