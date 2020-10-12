Веселы вышел во второй круг турнира на Сардинии
21:45
Чех Иржи Веселы вышел во второй круг турнира на Сардинии. В матче первого круга он одолел Камиля Майшаха из Польши.
Сардиния (Италия)
Турнир ATP Forte Village Sardegna Open
Призовой фонд 271 345 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Андреа Пеллегрино (Италия, Q) — Стефано Травалья (Италия) — 4:6, 7:6, 3:0 отказ 2-го игрока
Томми Пол (США, 7) — Андрей Мартин (Словакия, LL) — 5:7, 6:3, 7:5
Стефано Травалья (Италия) — Андреа Пеллегрино (Италия, Q) — 6:4, 7:6
Лоренцо Музетти (Италия, WC) — Пабло Куэвас (Уругвай, 8) — 7:6, 7:5
Иржи Веселы (Чехия) — Камиль Майхшак (Польша) — 6:1, 7:5
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