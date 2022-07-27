В Петербурге планируют провести крупный теннисный турнир. Призовой фонд Кубка Пальмиры может составить 5 миллионов долларов

Как стало известно «СЭ», в ноябре в Санкт-Петербурге планируется выставочный теннисный турнир, который получит название «Кубок Пальмиры». Организаторы рассчитывают, что он станет альтернативой St. Petersburg Open и St.Petersburg Ladies Trophy, которые пропали из календарей ATP и WTA из-за санкций в отношении России. Ожидается, что на Кубок Пальмиры будут приглашены все звезды отечественного тенниса, включая Даниила Медведева, Андрея Рублева, Карена Хачанова, Аслана Карацева, Дарью Касаткину, Веронику Кудерметову, Екатерину Александрову.

Также рассчитывают на игроков из Белоруссии и Казахстана. Таким образом, в Россию могут приехать Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Александра Саснович, Александр Бублик и Илья Ивашко. Не исключено, что будут представители и из других стран. Сейчас ведутся переговоры с двумя игроками из мужского топ-20 (помимо Медведева и Рублева).

Спонсором выступит компания «Газпром», которая являлась титульным партнером St.Petersburg Ladies Trophy. Напомним, что в этом году его победителем стала эстонка Анетт Контавейт, которая в финале переиграла Марию Саккари из Греции. У турнира был высокий статус WTA-500, а призовой фонд составлял более 700 тысяч долларов.

Общий призовой фонд мужской и женской сетки Кубка Пальмиры может составить порядка 4-5 миллионов долларов. Сумма, сопоставимая с турнирами серии «мастерс» (ATP-1000). Турнир, видимо, планируют провести после окончания ATP Finals (20 ноября). Возможны и другие даты, сейчас они согласовываются с элитными игроками.

Тимур Ганеев, Константин Белов