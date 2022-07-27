Тарпищев рассказал о турнирах, которые заменят Кубок Кремля и St. Petersburg Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, что пока сложно прогнозировать о участии звезд первой величины на выставочном турнире в России в ноябре 2022 года.

«Если говорить про Кубок Кремля, то в эти сроки планируется провести неделю Фестиваля тенниса, — отметил «СЭ» Шамиль Тарпищев. — St. Petersburg Open — это частный турнир. Заменит ли его Кубок Пальмиры? В ноябре все может быть. Сейчас прогнозировать невозможно. Теннисистам нужно защищать рейтинговые очки, чтобы остаться в мировой десятке. Нужно смотреть по ситуации».

Ранее «СЭ» сообщал, что в Санкт-Петербурге планируется выставочный теннисный турнир, который получит название «Кубок Пальмиры». Организаторы рассчитывают, что на нем выступят Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Александр Бублик, Илья Ивашко, Арина Соболенко, Дарья Касаткина, Елена Рыбакина и Вероника Кудерметова.

Тимур Ганеев, Константин Белов