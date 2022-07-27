16-летний Демин — о совместной тренировке с Надалем: «Он для меня живой пример»

16-летний российский теннисист Ярослав Демин поделился впечатлениями от совместной тренировки с Рафаэлем Надалем.

«Он сказал, что я пока еще юн, что мне нужно больше работать над физическими данными и над техникой удара справа. Он для меня живой пример. Рафаэль выиграл 22 турнира Большого шлема и все равно выкладывается на 100 процентов на корте. Я его вижу в фитнес-зале, как он трудится и реально работает. Хочу также поблагодарить академию Надаля, которая поверила в меня и работает со мной, за это я очень благодарен ей», — приводит слова Демина ТАСС.

Демин занимает 20-е место в мировом юниорском рейтинге. В 2021 году он завоевал юниорский Кубок Дэвиса в составе сборной России.