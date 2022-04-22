Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 20:12

«Нужно ставить вопрос ребром». Ольховский — о намерении правительства Италии не допустить российских теннисистов

Ольховский отреагировал на намерение правительства Италии не допускать российских теннисистов до турнира в Риме
Читать «СЭ» в

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в разговоре с «СЭ» прокомментировал намерение правительства Италии не допускать российских теннисистов до «Мастерса» в Риме.

С такой инициативой выступил премьер-министр страны Марио Драги.

«Создан опасный прецедент на Уимблдоне и сейчас у меня вопрос, как ATP и WTA на это реагируют. Здесь принципиально надо ставить вопрос ребром. Либо эти турниры проводятся под эгидой этих двух организаций, либо они проводятся сами по себе и приглашают тех, кого они хотят. Но во втором случае тогда уже будет не профессиональная теннисная ассоциация, а что-то другое. По большому счету, на мой взгляд, данный прецедент никого не волнует на Западе. Происходящее крайне непрофессионально», — заявил Ольховский корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Турнир в столице Италии должен пройти с 8 по 15 мая.

В среду организаторы Уимблдонского турнира отказали российским и белорусским теннисистам в участии в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Сборная России по теннису
Андрей Ольховский
2
0
Читайте также
Что будет, если качать пресс по 20 раз в день?
Ирина Слуцкая: «Наша задача прокладывать невидимую нить от начальной подготовки до олимпийских звезд»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Госдуме осудили правительство Италии за призыв не пускать российских теннисистов на «Мастерс» в Риме

«Не могу согласиться с тем, что теннисная общественность сплотилась». Экс-теннисистка Бычкова — об отстранении российских спортсменов из Уимблдона
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости