Ольховский отреагировал на намерение правительства Италии не допускать российских теннисистов до турнира в Риме

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в разговоре с «СЭ» прокомментировал намерение правительства Италии не допускать российских теннисистов до «Мастерса» в Риме.

С такой инициативой выступил премьер-министр страны Марио Драги.

«Создан опасный прецедент на Уимблдоне и сейчас у меня вопрос, как ATP и WTA на это реагируют. Здесь принципиально надо ставить вопрос ребром. Либо эти турниры проводятся под эгидой этих двух организаций, либо они проводятся сами по себе и приглашают тех, кого они хотят. Но во втором случае тогда уже будет не профессиональная теннисная ассоциация, а что-то другое. По большому счету, на мой взгляд, данный прецедент никого не волнует на Западе. Происходящее крайне непрофессионально», — заявил Ольховский корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Турнир в столице Италии должен пройти с 8 по 15 мая.

В среду организаторы Уимблдонского турнира отказали российским и белорусским теннисистам в участии в соревнованиях из-за ситуации на Украине.