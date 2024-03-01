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1 марта, 06:32

Де Минаур победил Циципаса в четвертьфинале турнира в Акапулько

Руслан Минаев
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Австралиец Алекс Де Минаур победил грека Стефаноса Циципаса в четвертьфинале турнира в Акапулько (Мексика) — 1:6, 6:3, 6:3.

Матч длился 2 часа 9 минут.

Де Минаур в полуфинале сыграет с британцем Джеком Дрейпером, который победил серба Миомира Кецмановича — 6:2, 6:2.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 2 206 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Джек Дрейпер (Великобритания) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:2, 6:2

Алекс Де Минаур (Австралия, 3) — Стефанос Циципас (Греция, 5) — 1:6, 6:3, 6:3

Теннис
Стефанос Циципас
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