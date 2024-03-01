Де Минаур победил Циципаса в четвертьфинале турнира в Акапулько
Австралиец Алекс Де Минаур победил грека Стефаноса Циципаса в четвертьфинале турнира в Акапулько (Мексика) — 1:6, 6:3, 6:3.
Матч длился 2 часа 9 минут.
Де Минаур в полуфинале сыграет с британцем Джеком Дрейпером, который победил серба Миомира Кецмановича — 6:2, 6:2.
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC
Призовой фонд 2 206 080 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Джек Дрейпер (Великобритания) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:2, 6:2
Алекс Де Минаур (Австралия, 3) — Стефанос Циципас (Греция, 5) — 1:6, 6:3, 6:3
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