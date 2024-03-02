Грикспур и Штруфф стали победителями парного турнира в Дубае

Нидерландский теннисист Таллон Грикспур и немец Ян-Леннард Штруфф выиграли парный турнир в Дубае.

В финале они победили хорвата Ивана Додига и американца Остина Крайчека со счетом 6:4, 4:6, 10:6. Спортсмены провели на корте 1 час 24 минуты.

27-летний Грикспур выиграл второй титул в парном разряде, 33-летний Штруфф — четвертый.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 941 785 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Таллон Грикспур/Ян-Леннард Штруфф (Нидерланды/Германия) — Иван Додиг/Остин Крайчек (Хорватия/США, 2) — 6:4, 4:6, 10:6