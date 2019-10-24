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«Три раза в неделю пробегаю 8-9 км». Сафин рассказал, как он поддерживает форму

09:00
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Бывший теннисист Марат Сафин рассказал, как он поддерживает форму после завершения карьеры.

— Я не люблю соревновательный процесс, — сказал Сафин. — В зал иногда хожу, бегаю. Качалку тоже не люблю. Слежу за едой, и все. Вешу столько же, сколько весил в 19 лет. Три раза в неделю пробегаю 8-9 км. Отжимания, упражнения на пресс и на ноги. Но не качаюсь, не употребляю таблетки, по которым сейчас все сошли с ума — химприпараты. (Сергей Егоров, Михаил Потапов)

Полностью интервью Марата Сафина — скоро в «СЭ»

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