Тренер Синнера: «Олимпийские игры для Янника в приоритете»

Тренер итальянского теннисиста Янника Синнера Даррен Кейхилл уверен в том, что его подопечный в скором времени выиграет турнир «Большого шлема».

«Я уверен, что Янник выиграет «Шлем», это его цель. Не знаю когда, но он на это способен. Нужны стойкость, уверенность и даже немного удачи. У него безграничный потенциал. А нам не стоит на него давить», — приводит Corriere dello Sport слова тренера.

Также он назвал основную цель теннисиста на следующий сезон.

«Яннику нравится выступать за сборную Италии, и Олимпийские игры для него в приоритете. Олимпиада уже у нас на повестке, — отметил Кейхилл.

22-летний Синнер завоевал четыре титула на уровне ATP в этом году и завершил сезон на четвертой строчке в мировом рейтинге. Итальянец дошел до финала Итогового турнира АТР, где не смог одолеть первую ракетку мира Новака Джоковича. Позже Синнер успешно выступил в Кубке Дэвиса и принес своей сборной победу в турнире, обыграв в финале представителя Австралии Алекса Де Минаура (6:3, 6:0).