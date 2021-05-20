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Тим уступил Норри во втором раунде турнира в Лионе

19:17
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В матче второго раунда турнира АТР в Лионе (Франция) британец Кэмерон Норри победил австрийца Доминика Тима (6:3, 6:2). Австрийский теннисист был посеян под первым номером.

Матч продолжался один час и шесть минут. В 1/4 финала Норри сыграет с победителем пары Артур Риндеркнех (Франция) — Янник Синнер (Италия).

Лион (Франция)

Турнир ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon

Призовой фонд 419 470 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Кэмерон Норри (Великобритания) — Доминик Тим (Австрия, 1, WC) — 6:3, 6:2

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