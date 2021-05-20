Тим уступил Норри во втором раунде турнира в Лионе
19:17
В матче второго раунда турнира АТР в Лионе (Франция) британец Кэмерон Норри победил австрийца Доминика Тима (6:3, 6:2). Австрийский теннисист был посеян под первым номером.
Матч продолжался один час и шесть минут. В 1/4 финала Норри сыграет с победителем пары Артур Риндеркнех (Франция) — Янник Синнер (Италия).
Лион (Франция)
Турнир ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon
Призовой фонд 419 470 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Кэмерон Норри (Великобритания) — Доминик Тим (Австрия, 1, WC) — 6:3, 6:2
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю