Андухар и Рууд вышли в полуфинал турнира в Женеве
21:36
Испанский теннисист Пабло Андухар обыграл швейцарца Доминика Штефана Штрикера (4:6, 6:4, 6:4) в 1/4 финала турнира АТР в Женеве (Швейцария). Норвежец Каспер Рууд переиграл немца Доминика Кепфера (2:6, 6:1, 6:4).
Женева (Швейцария)
Турнир ATP Gonet Geneva Open
Призовой фонд 419 470 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Пабло Андухар (Испания) — Доминик Штефан Штрикер (Швейцария, WC) — 4:6, 6:4, 6:4
Каспер Рууд (Норвегия, 3) — Доминик Кепфер (Германия) — 2:6, 6:1, 6:4
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