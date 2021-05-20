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Андухар и Рууд вышли в полуфинал турнира в Женеве

21:36

Испанский теннисист Пабло Андухар обыграл швейцарца Доминика Штефана Штрикера (4:6, 6:4, 6:4) в 1/4 финала турнира АТР в Женеве (Швейцария). Норвежец Каспер Рууд переиграл немца Доминика Кепфера (2:6, 6:1, 6:4).

Женева (Швейцария)

Турнир ATP Gonet Geneva Open

Призовой фонд 419 470 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Пабло Андухар (Испания) — Доминик Штефан Штрикер (Швейцария, WC) — 4:6, 6:4, 6:4

Каспер Рууд (Норвегия, 3) — Доминик Кепфер (Германия) — 2:6, 6:1, 6:4

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