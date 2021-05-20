Циципас обыграл Пола во втором раунде турнира в Лионе

Греческий теннисист Стефанос Циципас победил американца Томми Пола (6:1, 6:4) в матче второго раунда турнира АТР в Лионе (Франция).

Матч продолжался один час и 16 минут. В 1/4 финала грек сыграет с японцем Йошихито Нишиокой.

Лион (Франция)

Турнир ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon

Призовой фонд 419 470 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Стефанос Циципас (Греция, 2, WC) — Томми Пол (США) — 6:1, 6:4

Ришар Гаске (Франция) — Диего Шварцман (Аргентина, 3) — 6:3, 7:5

Йошихито Нишиока (Япония) — Гаэль Монфис (Франция, 5) — 4:6, 6:3, 7:6 (7:2)