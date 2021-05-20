Циципас обыграл Пола во втором раунде турнира в Лионе
17:49
Греческий теннисист Стефанос Циципас победил американца Томми Пола (6:1, 6:4) в матче второго раунда турнира АТР в Лионе (Франция).
Матч продолжался один час и 16 минут. В 1/4 финала грек сыграет с японцем Йошихито Нишиокой.
Лион (Франция)
Турнир ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon
Призовой фонд 419 470 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Стефанос Циципас (Греция, 2, WC) — Томми Пол (США) — 6:1, 6:4
Ришар Гаске (Франция) — Диего Шварцман (Аргентина, 3) — 6:3, 7:5
Йошихито Нишиока (Япония) — Гаэль Монфис (Франция, 5) — 4:6, 6:3, 7:6 (7:2)
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