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Зверев сожалеет, что назвал Медведева нечестным игроком: «Я должен был сам подойти к нему, а не давать интервью»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Александр Зверев и Даниил Медведев.
Фото Reuters

Немецкий теннисист Александр Зверев высказался о своих словах в адрес россиянина Даниила Медведева.

В апреле этого года немец назвал Медведева одним из самых нечестных игроков в мире после поражения от россиянина на турнире в Монте-Карло.

В решающем сете Медведев взял туалетный перерыв при счете 4:3 в свою пользу, после чего теннисисты обменялись брейк-пойнтами, и на тай-брейке победу одержал россиянин.

«Я немного сожалею о том, как я дал интервью. Я действительно верю, что речь шла о победе в том матче, а не о его игре в целом.

Вы можете много чего сказать обо мне, но я никогда не беру медицинский тайм-аут, я никогда не хожу в туалет без необходимости. Я не делаю ничего подобного, потому что мне просто это не нравится. Я ненавижу, когда делают что-то подобное, и нахожу это невероятно неспортивным.

В конце концов, я должен был сам подойти к нему и сказать: «Эй, что, черт возьми, это такое», а не давать интервью по этому поводу, но я был разочарован. В тот момент я был зол», – приводит слова Зверева Tennishead.

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Даниил Медведев
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