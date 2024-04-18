Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне

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Грек Стефанос Циципас победил испанца Роберто Карбальес Баэну в третьем круге турнира серии ATP 500 в Барселоне — 7:5, 6:3.

Матч длился 1 час 47 минут. Циципас реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов. У Карбальеса Баэны — 1 из 6 реализованных брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал Циципас встретится с аргентинцем Факундо Диас Акостой.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 782 960 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Стефанос Циципас (Греция, 5) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) — 7:5, 6:3