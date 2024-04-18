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Рууд стал лидером по количеству побед в текущем сезоне

Алина Савинова
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Норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в лидеры по количеству побед в сезоне-2024 в официальных матчах.

В четверг, 18 апреля, 25-летний норвежец победил австралийца Джордана Томпсона в третьем круге турнира в Барселоне (6:1, 6:4) и вышел в четвертьфинал турнира.

По данному показателю Рудд обошел вторую ракетку мира итальянца Янника Синнера, который в этом году выиграл 25 матчей.

Рууд является победителем десяти турниров ATP в одиночном разряде. В текущем сезоне теннисист трижды становился финалистом соревнований в мировом туре, но проиграл все решающие матчи. В Акапулько он уступил Алексу Де Минауру, в Кабо-Сан-Лукасе потерпел поражение от Джордана Томпсона, а в Монте-Карло — от Стефаноса Циципаса.

Теннис
Каспер Рууд
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