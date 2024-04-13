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Циципас о победе над Синнером: «Это был высочайший уровень тенниса, на котором я мог сыграть»

Руслан Минаев
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Грек Стефанос Циципас прокомментировал победу над итальянцем Янником Синнером (6:4, 3:6, 6:4) в полуфинале «мастерса» в Монте-Карло.

«Это был высочайший уровень тенниса, на котором я мог сыграть. Янник невероятно сложный соперник. В этом сезоне он очень стабилен. Он один из самых сильных соперников, с которыми я играл.

Я очень горжусь тем, что нашел способы преодолеть это испытание, ведь их было не так много. Он сделал матч невероятно сложным. Я преодолел эти трудности и мастерски справился с ситуацией», — сказал Циципас после игры.

Циципас вышел в финал и встретится с норвежцем Каспером Руудом, который победил серба Новака Джоковича.

Теннис
Стефанос Циципас
Янник Синнер
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