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Рууд — о победе над Джоковичем в Монте-Карло: «Этот день я запомню надолго»

Алина Савинова
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Норвежский теннисист Каспер Рууд поделился эмоциями после победы над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в полуфинале турнира в Монте-Карло.

Для 25-летнего норвежца это первая победа над действующим лидером рейтинга АТР.

«Я очень счастлив. Этот день я запомню надолго. Победить первую ракетку мира — это то, чего я никогда не делал ранее, я также никогда до этого не обыгрывал Новака. Я очень, очень счастлив. Даже немного пребываю в состоянии шока прямо сейчас», — приводит пресс-служба АТР слова Рууда.

Также он рассказал о своих ожиданиях от финального матча против грека Стефаноса Циципаса.

«Я гоняюсь за крупным титулом уже несколько лет, и завтра у меня будет еще одна попытка. Я собираюсь приложить все усилия. Стеф играет хорошо. Он отличный игрок на грунте. Так что это будет еще одна трудная задача, но я готов к ней», — добавил норвежец.

Финальный матч между Руудом и Циципасом пройдет 14 апреля и начнется в 16.00 по московскому времени. Счет в личных встречах на данный момент — 2-2.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/djokovic-ruud-monte-carlo-2024-sf
Теннис
Каспер Рууд
Новак Джокович
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