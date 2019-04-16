Француз Жиль Симон вышел во второй круг турнира в Монте-Карло. В матче второго раунда он обыграл австралийца Алексея Попырина - 7:5, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.

В других матчах дня американец Тэйлор Фритц выиграл француза Жо-Вилфрид Цонга (6:4, 2:0 отказ 2-го игрока, британец Кэмерон Норри обыграл француза Адриана Маннарино (6:4, 6:3), француз Пьер-Юг Эрбер переиграл испанца Фернандо Вердаско (6:4, 6:4), а канадец Феликс Оже-Альяссим взял верх над аргентинцем Хуаном Игнасио Лондеро (7:5, 7:6(7:5).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 207 405 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Тэйлор Фритц (США) - Жо-Вилфрид Цонга (Франция) - 6:4, 2:0 отказ 2-го игрока

Кэмерон Норри (Великобритания) - Адриан Маннарино (Франция) - 6:4, 6:3

Пьер-Юг Эрбер (Франция) - Фернандо Вердаско (Испания) - 6:4, 6:4

Феликс Оже-Альяссим (Канада, WC) - Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина, Q) - 7:5, 7:6(7:5)

Жиль Симон (Франция) - Алексей Попырин (Австралия, Q) - 7:5, 6:1