Шевченко и Бублик не смогли выйти во второй круг турнира в Метце в парном разряде
Российский теннисист Александр Шевченко и представитель Казахстана Александр Бублик уступили Арри Хелиовааре из Финляндии и Андреасу Мису из Германии в первом круге парного турнира в Метце — 6:3, 6:3.
Встреча продолжалась 53 минуты.
В следующем раунде Хелиоваара и Мис сыграют против победителя матча Дэн Аддед/Жонатан Эйссерик (Франция) — Юго Бланше/Маттео Мартино (Франция, WC).
Метц (Франция)
Турнир ATP Moselle Open
Призовой фонд 562 815 евро
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Арри Хелиоваара/Андреас Мис (Финляндия/Германия, 2) — Александр Бублик/Александр Шевченко (Казахстан/Россия) — 6:3, 6:3
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