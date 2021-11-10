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Пол обыграл Фритца и вышел в 1/4 финала турнира в Стокгольме

19:58

Американский теннисист Томми Пол победил своего соотечественника Тэйлора Фритца (6:4, 6:4) в матче второго круга турнира АТР в Стокгольме (Швеция).

Соперником американца по четвертьфиналу станет победитель пары Янник Синнер (Италия, 1) — Энди Маррей (Великобритания, WC).

Стокгольм (Швеция)

Турнир ATP Stockholm Open

Призовой фонд 711 725 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Томми Пол (США) — Тэйлор Фритц (США, 5) — 6:4, 6:4

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Евгений Петров все материалы автора
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