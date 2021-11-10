Пол обыграл Фритца и вышел в 1/4 финала турнира в Стокгольме
19:58
Американский теннисист Томми Пол победил своего соотечественника Тэйлора Фритца (6:4, 6:4) в матче второго круга турнира АТР в Стокгольме (Швеция).
Соперником американца по четвертьфиналу станет победитель пары Янник Синнер (Италия, 1) — Энди Маррей (Великобритания, WC).
Стокгольм (Швеция)
Турнир ATP Stockholm Open
Призовой фонд 711 725 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Томми Пол (США) — Тэйлор Фритц (США, 5) — 6:4, 6:4
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