Пол обыграл Фритца и вышел в 1/4 финала турнира в Стокгольме

Американский теннисист Томми Пол победил своего соотечественника Тэйлора Фритца (6:4, 6:4) в матче второго круга турнира АТР в Стокгольме (Швеция).

Соперником американца по четвертьфиналу станет победитель пары Янник Синнер (Италия, 1) — Энди Маррей (Великобритания, WC).

Стокгольм (Швеция)

Турнир ATP Stockholm Open

Призовой фонд 711 725 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Томми Пол (США) — Тэйлор Фритц (США, 5) — 6:4, 6:4