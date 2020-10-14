Сафиуллин обыграл Гомеса в первом раунде турнира в Санкт-Петербурге

Российский теннисист Роман Сафиуллин победил эквадорца Эмилио Гомеса (6:4, 6:2) в первом раунде турнира АТР в Санкт-Петербурге. В следующем раунде его соперником станет хорват Борна Чорич.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 243 790 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Роман Сафиуллин (Россия, WC) — Эмилио Гомес (Эквадор, LL) — 6:4, 6:2