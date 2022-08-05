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Сегодня, 19:14

Тренер Джоковича Иванишевич рассказал о нюансах работы с сербским теннисистом

Анна Горшкова
Корреспондент
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Тренер сербского теннисиста Новака Джоковича Горан Иванишевич рассказал о нюансах работы с сербским теннисистом.

«Быть тренером Джоковича не всегда легко. Мы говорим о великом чемпионе, который требует самого лучшего от себя и от тех, кто его окружает. Например, на тренировке он может совершенно обезуметь из-за неправильного удара. Он может в любой момент изменить свое настроение. Потребовалось некоторое время, чтобы найти правильный баланс. Со временем я поняла, что иногда лучше просто ничего не говорить и дать ему проветриться. Для меня большая честь и удовольствие быть его тренером», — приводит слова Иванишевича Tennis World.

5 августа стало известно, что Джокович не сыграет на турнире в Монреале из-за отсутствия вакцинации от коронавируса. Также он рискует пропустить US Open.

Турнир в Монреале пройдет с 7 по 14 августа. Российские и белорусские игроки допущены в нейтральном статусе.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Novak_Djokovic/118165/ivanisevic-novak-djokovic-can-change-his-state-of-mind-at-any-time-/
Теннис
Горан Иванишевич
Новак Джокович
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