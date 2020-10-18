Андрей Рублев стал победителем турнира в Санкт-Петербурге
18:23
Российский теннисист Андрей Рублев в финале турнира в Санкт-Петербурге обыграл хорвата Борну Чорича со счетом 7:6 (7:5), 6:4.
Встреча длилась 1 час 40 минут. Россиянин сделал 7 эйсов и совершил одну двойную ошибку.
Для Рублева это четвертый титул в 2020 году: ранее он выиграл турниры в Гамбурге, Аделаиде и Дохе.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир ATP St. Petersburg Open
Призовой фонд 1 243 790 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Андрей Рублев (Россия, 3) — Борна Чорич (Хорватия, 7) — 7:6 (7:5), 6:4
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